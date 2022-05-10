Окон отказался сбрасывать темп во время Гран-при Майами, чтобы помочь Алонсо

Пилот "Альпин" Эстебан Окон не выполнил указаний команды сбросить темп во время Гран-при Майами.

Команда попросила Окона замедлиться, чтобы создать отрыв для помощи своему оштрафованному партнёру по команде, но француз ответил, что не может этого сделать, так как не хочет рисковать потерей позиций.

Стоит отметит, что Окон всё-таки замедлил Александера Албона так, что после первого пятисекундного штрафа Алонсо остался впереди него.

Формула-1. Гран-при Майами. Гонка



1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 57 кругов.

2. Шарль Леклер ("Феррари") +3.786.

3. Карлос Сайнс ("Феррари") +8.229.

4. Серхио Перес ("Ред Булл") +10.638.

5. Джордж Рассел ("Мерседес") +18.582.

6. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +21.368.

7. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +25.073.

8. Эстебан Окон ("Альпин") +28.386.

9. Фернандо Алонсо ("Альпин") +32.128.

10. Александер Албон ("Уильямс") +32.365.

11. Даниэль Риккардо ("Макларен") +35.902.

12. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +37.026.

13. Юки Цунода ("Альфа Таури") +40.146.

14. Николас Латифи ("Уильямс") +49.936.

15. Мик Шумахер ("Хаас") +1:13.305.