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Рассел побил рекорд Мерседеса, который держался больше 65 лет
Джордж постарался на славу
Фото: Motorsport.com
Британец Джордж Расселл стал первым пилотом немецкой команды "Мерседес" за 68 лет, сумевшим набрать очки в дебютных шести гонках за команду. Об этом информирует издание Motorsport Stats.
Ранее такое достижение покорялось лишь пятикратному чемпиону Формулы-1, легендарному Хуану Мануэлю Фанхио (в 1954 году).
В настоящее время Расселл занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов Формулы-1. После пяти Гран-при в активе британца 59 очков. Возглавляет рейтинг пилот итальянской команды "Феррари" Шарль Леклер — на его счету 104 очка.
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