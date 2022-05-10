Рассел побил рекорд Мерседеса, который держался больше 65 лет

Британец Джордж Расселл стал первым пилотом немецкой команды "Мерседес" за 68 лет, сумевшим набрать очки в дебютных шести гонках за команду. Об этом информирует издание Motorsport Stats.

Ранее такое достижение покорялось лишь пятикратному чемпиону Формулы-1, легендарному Хуану Мануэлю Фанхио (в 1954 году).

В настоящее время Расселл занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов Формулы-1. После пяти Гран-при в активе британца 59 очков. Возглавляет рейтинг пилот итальянской команды "Феррари" Шарль Леклер — на его счету 104 очка.