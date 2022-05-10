  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Рассел побил рекорд Мерседеса, который держался больше 65 лет
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рассел побил рекорд Мерседеса, который держался больше 65 лет

Автоспорт
(1 голосов)

Джордж постарался на славу

Рассел побил рекорд Мерседеса, который держался больше 65 лет

Фото: Motorsport.com

Новина українською

Британец Джордж Расселл стал первым пилотом немецкой команды "Мерседес" за 68 лет, сумевшим набрать очки в дебютных шести гонках за команду. Об этом информирует издание Motorsport Stats.

Ранее такое достижение покорялось лишь пятикратному чемпиону Формулы-1, легендарному Хуану Мануэлю Фанхио (в 1954 году).

В настоящее время Расселл занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов Формулы-1. После пяти Гран-при в активе британца 59 очков. Возглавляет рейтинг пилот итальянской команды "Феррари" Шарль Леклер — на его счету 104 очка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джордж Расселл
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде