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Астон Мартин готовит обновление на Гран-при Испании
В команде уже рассказали, какое именно обновление
Британская команда Формулы-1 "Астон Мартин" намерена провести обновление болида к Гран-при Испании, представив новое шасси. Об этом пишет Auto Motor und Sport.
При этом, как сообщается в источнике, есть вероятность, что новинки не будут готовы к этапу в Барселоне из-за нехватки компонентов во всём мире. По этой причине на следующем этапе "Королевских гонок" может быть представлено лишь одно новое шасси, а второе появится позже. Кроме того, подчёркивается, что с точки зрения аэродинамики новое шасси "Астон Мартин" может стать копией болида "Феррари".
Гран-при Испании состоится с 20 по 22 мая.
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