  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Астон Мартин готовит обновление на Гран-при Испании
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Астон Мартин готовит обновление на Гран-при Испании

Автоспорт
(1 голосов)

В команде уже рассказали, какое именно обновление

Астон Мартин готовит обновление на Гран-при Испании

Новина українською

Британская команда Формулы-1 "Астон Мартин" намерена провести обновление болида к Гран-при Испании, представив новое шасси. Об этом пишет Auto Motor und Sport.

При этом, как сообщается в источнике, есть вероятность, что новинки не будут готовы к этапу в Барселоне из-за нехватки компонентов во всём мире. По этой причине на следующем этапе "Королевских гонок" может быть представлено лишь одно новое шасси, а второе появится позже. Кроме того, подчёркивается, что с точки зрения аэродинамики новое шасси "Астон Мартин" может стать копией болида "Феррари".

Гран-при Испании состоится с 20 по 22 мая.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Астон Мартин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде