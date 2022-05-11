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Льюис Хэмилтон: Мы не добились никакого прогресса за первые пять гонок

Автоспорт
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Пилот раскритиковал немецкую команду

Льюис Хэмилтон: Мы не добились никакого прогресса за первые пять гонок

Фото: F1

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Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон рассказал, что немецкая команда не стала лучше за первые пять гонок Формулы-1 2022 года.

"К сожалению, нет, мы не добились никакого прогресса за первые пять гонок. У нас та же скорость, что и в первой гонке. Надеюсь, что на каком-то этапе прогресс придёт, так что мы просто должны продолжать стараться, продолжать упорно работать.

В Майами всё было не так плохо. Мы можем как-то бороться с галопированием в зависимости от трассы и условий, а в Майами всё прошло неплохо, мы просто были недостаточно быстры", — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

В общем зачёте пилотов Формулы-1 Хэмилтон в настоящее время занимает шестое место, имея в активе 36 очков.

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В статье: Мерседес Льюис Хэмилтон
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