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В Уильямсе готовы к переговорам с Ауди

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В компании готовы вести переговоры

В Уильямсе готовы к переговорам с Ауди

фото - F1

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Руководитель "Уильямса" Йост Капито признался, что команда готова к переговорам о сотрудничестве с "Ауди".

"Конечно, каждой команде интересно сотрудничество с автопроизводителем. Если компания действительно приняла решение об участии в Формуле-1, то мы готовы провести переговоры. Пока нет утверждённого регламента на моторы. Насколько мне известно, решение „Фольксвагена“ зависит в том числе и от этого. Думаю, что регламент будет принят в ближайшие недели, после чего станет понятно, как действовать дальше", — приводит слова Йоста Капито Auto Bild.

Ранее руководитель команды "Макларен" Зак Браун опроверг продолжающиеся слухи относительно того, что "Ауди" может купить его гоночный коллектив.

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В статье: Уильямс
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