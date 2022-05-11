В Уильямсе готовы к переговорам с Ауди

Руководитель "Уильямса" Йост Капито признался, что команда готова к переговорам о сотрудничестве с "Ауди".

"Конечно, каждой команде интересно сотрудничество с автопроизводителем. Если компания действительно приняла решение об участии в Формуле-1, то мы готовы провести переговоры. Пока нет утверждённого регламента на моторы. Насколько мне известно, решение „Фольксвагена“ зависит в том числе и от этого. Думаю, что регламент будет принят в ближайшие недели, после чего станет понятно, как действовать дальше", — приводит слова Йоста Капито Auto Bild.

Ранее руководитель команды "Макларен" Зак Браун опроверг продолжающиеся слухи относительно того, что "Ауди" может купить его гоночный коллектив.