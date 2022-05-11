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Ред Булл потратила большую часть своего бюджета на улучшение болида
Растраты заставили команду 75 бюджета потратить именно на модернизацию болида
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Команда Формулы-1 "Ред Булл" уже потратила около 75% своего бюджета на модернизацию, пишет итальянская редакция Motorsport.
По данным источника, бюджет каждой команды на доработку болида по ходу сезона в этом году может составлять приблизительно $ 10 млн.
Согласно примерным подсчётам, новинки, привезённые "Ред Булл", обошлись команде примерно в 75 процентов всего бюджета, выделенного на обновления.
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