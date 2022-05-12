В Alpine готовы предложить Алонсо новый контракт

Руководитель "Альпин" Отмар Сафнауэр рассказал, что в команде готовы предложить Фернандо Алонсо новый контракт.

"Мы собираемся обсудить с Фернандо новый контракт во время этапа в Сильверстоуне", - приводит слова Сафнауэра AS.

Контракт Фернандо Алонсо с "Альпин" истекает в конце этого года, но 40-летний гонщик не планирует завершать карьеру и не исключает смены команды в следующем чемпионате.

После пяти этапов нынешнего сезона Фернандо Алонсо набрал 2 очка и занимает 16-е место в личном зачете. "Альпин" в Кубке конструкторов занимает 6-е место с 26-ю очками в активе.