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В Alpine готовы предложить Алонсо новый контракт
Испанский гонщик не собирается завершать карьеру
Руководитель "Альпин" Отмар Сафнауэр рассказал, что в команде готовы предложить Фернандо Алонсо новый контракт.
"Мы собираемся обсудить с Фернандо новый контракт во время этапа в Сильверстоуне", - приводит слова Сафнауэра AS.
Контракт Фернандо Алонсо с "Альпин" истекает в конце этого года, но 40-летний гонщик не планирует завершать карьеру и не исключает смены команды в следующем чемпионате.
После пяти этапов нынешнего сезона Фернандо Алонсо набрал 2 очка и занимает 16-е место в личном зачете. "Альпин" в Кубке конструкторов занимает 6-е место с 26-ю очками в активе.
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