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Сузуки подтвердила свои намерения уйти из MotoGP

Автоспорт
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Японская команда уйдет по окончанию сезона

Сузуки подтвердила свои намерения уйти из MotoGP

Новина українською

Японская компания Suzuki Motor Corporation подтвердила, намерения покинуть чемпионат мира по мотогонкам MotoGP по окончании сезона-2022. Однако "Сузуки" ещё необходимо договориться с чемпионатом об условиях ухода, поскольку ранее компания гарантировала своё участие в MotoGP в ближайшие годы.

"Мы обсуждаем с [промоутером чемпионата] Dorna возможность прекращения нашего участия в MotoGP в конце 2022 года. К сожалению, нынешняя экономическая ситуация и необходимость сконцентрировать усилия на серьёзных изменениях, с которыми сейчас сталкивается автомобильный сектор, вынуждают „Сузуки“ перенести расходы и людские ресурсы на развитие новых технологий", — гласит официальное заявление японской компании.

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В статье: Suzuki
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