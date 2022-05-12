Сузуки подтвердила свои намерения уйти из MotoGP

Японская компания Suzuki Motor Corporation подтвердила, намерения покинуть чемпионат мира по мотогонкам MotoGP по окончании сезона-2022. Однако "Сузуки" ещё необходимо договориться с чемпионатом об условиях ухода, поскольку ранее компания гарантировала своё участие в MotoGP в ближайшие годы.

"Мы обсуждаем с [промоутером чемпионата] Dorna возможность прекращения нашего участия в MotoGP в конце 2022 года. К сожалению, нынешняя экономическая ситуация и необходимость сконцентрировать усилия на серьёзных изменениях, с которыми сейчас сталкивается автомобильный сектор, вынуждают „Сузуки“ перенести расходы и людские ресурсы на развитие новых технологий", — гласит официальное заявление японской компании.