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Голландские журналисты опровергли информацию о нехватки средств в Ред Булл

Автоспорт
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Информация не отвечала действительности

Голландские журналисты опровергли информацию о нехватки средств в Ред Булл

https://the-race.com

Новина українською

Журналисты голландского издания De Telegraaf отреагировали на информацию своих коллег из итальянской редакции Motorsport о том, что "Ред Булл" уже потратил большую часть средств, запланированных в этом году на доработку автомобиля 2022 года.

Итальянцы утверждали, что "быки" уже израсходовали примерно 75 % своего бюджета на развитие.

По данным голландских журналистов, основанных на инсайдерской информации из "Ред Булл", данные утверждения не имеют под собой оснований. "Быки" всё ещё располагают достаточными резервами. При этом в свете работающего в Формуле-1 лимита на расходы стараются экономить в других областях. В частности, "Ред Булл" производит меньше запасных деталей, чем прежде, и отправляет на Гран-при меньше сотрудников.

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В статье: Ред Булл
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