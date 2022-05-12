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Хэмилтон: На Гран-при Майами я был в некотором роде подсадной уткой

Автоспорт
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Хэмилтон недоволен работой команды

Хэмилтон: На Гран-при Майами я был в некотором роде подсадной уткой

Фото: ESPN

Новина українською

Гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон объяснил, почему он оказался недоволен общением по радио с командным мостиком в ходе Гран-при Майами Формулы-1.

"Когда ты на трассе, то у тебя нет информации: ты не знаешь, где кто едет, где ты выедешь в случае пит-стопа. У тебя нет всей картины, которой обладает команда. Когда тебе предоставляют право принять решение, то такое ощущение, словно ты гадаешь, а мне такое не нравится. Так что я ответил — ребята, это вы принимаете решение. Как бы то ни было, нам сегодня немного не повезло с машиной безопасности.

Очевидно, Джордж проделал отличную работу на первом отрезке гонки. Если оглядываться назад, то у него были правильные шины — "хард". Возможно, нам стоило стартовать на "харде". Так или иначе, он отлично отыгрался со своей стартовой позиции и набрал очки. Мы стали пятым и шестым — хорошие очки для команды. У нас было честное сражение, но у него были свежие шины, так что я был в некотором роде подсадной уткой", — приводит слова Хэмилтона GPFans.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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