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Феррари изменит цвет машины для уменьшения веса болида
Команда хочет уменьшить вес до минимального
Фото: Autosport
Команда Формулы-1 "Феррари" изменит расцветку машины на Гран-при Испании, пишет итальянская редакция Motorsport. По информации источника, в команде планируют отказаться от матового покрытия на болиде с целью снижения веса.
Ожидается, что это позволит облегчить машину на 0,7 кг, что существенно поможет команде в погоне за минимальным весом в 798 кг.
Отмечается, что у "Феррари" и без того самая лёгкая краска в паддоке, однако отказавшись от матового покрытия команда может существенно приблизиться к желаемому лимиту веса.
Напомним, минимальный вес машин в сезоне-2022 составляет 798 кг.
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