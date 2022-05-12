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Феррари изменит цвет машины для уменьшения веса болида

Автоспорт
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Команда хочет уменьшить вес до минимального

Феррари изменит цвет машины для уменьшения веса болида

Фото: Autosport

Новина українською

Команда Формулы-1 "Феррари" изменит расцветку машины на Гран-при Испании, пишет итальянская редакция Motorsport. По информации источника, в команде планируют отказаться от матового покрытия на болиде с целью снижения веса.

Ожидается, что это позволит облегчить машину на 0,7 кг, что существенно поможет команде в погоне за минимальным весом в 798 кг.

Отмечается, что у "Феррари" и без того самая лёгкая краска в паддоке, однако отказавшись от матового покрытия команда может существенно приблизиться к желаемому лимиту веса.

Напомним, минимальный вес машин в сезоне-2022 составляет 798 кг.

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В статье: Феррари
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