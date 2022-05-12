Феррари изменит цвет машины для уменьшения веса болида

Команда Формулы-1 "Феррари" изменит расцветку машины на Гран-при Испании, пишет итальянская редакция Motorsport. По информации источника, в команде планируют отказаться от матового покрытия на болиде с целью снижения веса.

Ожидается, что это позволит облегчить машину на 0,7 кг, что существенно поможет команде в погоне за минимальным весом в 798 кг.

Отмечается, что у "Феррари" и без того самая лёгкая краска в паддоке, однако отказавшись от матового покрытия команда может существенно приблизиться к желаемому лимиту веса.

Напомним, минимальный вес машин в сезоне-2022 составляет 798 кг.