Тото Вольфф: Мы не понимаем, как реализовать потенциал нашего автомобиля

Руководитель автоспортивной программы "Мерседеса" Тото Вольф поделился мыслями о проблемах с болидом, которые до сих пор есть у его команды.

"В настоящее время всё как-то для нас немного скучно. Мы третьи по скорости, и нам понятно, что у автомобиля есть потенциал — в этом плане всё здорово. Но мы просто не понимаем, как раскрыть этот потенциал", — приводит слова Вольфа Sky Sports.

В Кубке конструкторов Формулы-1 "Мерседес" в настоящее время занимает третье место. После пяти Гран-при в активе немецкой команды 95 очков.