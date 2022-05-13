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Тото Вольфф: Мы не понимаем, как реализовать потенциал нашего автомобиля
Интересно, сможет ли команда извлечь максимум
Фото: Autoblog
Руководитель автоспортивной программы "Мерседеса" Тото Вольф поделился мыслями о проблемах с болидом, которые до сих пор есть у его команды.
"В настоящее время всё как-то для нас немного скучно. Мы третьи по скорости, и нам понятно, что у автомобиля есть потенциал — в этом плане всё здорово. Но мы просто не понимаем, как раскрыть этот потенциал", — приводит слова Вольфа Sky Sports.
В Кубке конструкторов Формулы-1 "Мерседес" в настоящее время занимает третье место. После пяти Гран-при в активе немецкой команды 95 очков.
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