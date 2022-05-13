Спортивный консультант Ред Булл: Не думаю, что наша команда потратила больше остальных

Спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко отреагировал на информацию, согласно которой его команда уже потратила большую часть финансовых средств, запланированных в этом году на доработку автомобиля. Ранее сообщалось, что в "Ред Булл" уже потратили приблизительно 75% своего бюджета на модернизацию.

"Не думаю, что наша команда потратила больше остальных, в частности "Феррари". Кроме того, не могу не обратить внимание на тот факт, что Карлос Сайнс уже несколько раз разбивал машину. Это не может не обойтись в копейку", — приводит слова Марко Motorsport.