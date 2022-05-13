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Вольфф: Рассел вроде бы всегда был в нашей команде

Автоспорт
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И не поспоришь ведь

Вольфф: Рассел вроде бы всегда был в нашей команде

Фото: The Checkered Flag

Новина українською

Руководитель команды "Мерседес" Тото Вольфф высказался о Джордже Расселле, перешедшем в коллектив перед стартом сезона-2022.

"Он отлично интегрировался в команду, как будто всегда был здесь. Я доволен обоими пилотами, доволен тем, как они взаимодействуют и как уважительно относятся друг к другу. Даже когда они сражаются на трассе, то возвращают друг другу позиции, если завоевали их, не оставив другому места. Так и должны соревноваться напарники, и это хорошо. Я доволен тем, как Джордж освоился", — приводит слова Тото Вольффа Autosport.

В настоящее время Расселл занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов Формулы-1.

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В статье: Мерседес Тото Вольфф
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