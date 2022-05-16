Ред Булл готовит обновления к Гран-при Великобритании

В издании RacingNews365 не подтвердили информацию о том, что команда Формулы-1 "Ред Булл" уже потратила около 75% своего бюджета на модернизацию.

По сообщениям источника, австрийский коллектив пока не превысил 18% от общего бюджета, выделенного на новые разработки болида.

К Гран-при Испании команда попробует снизить вес болида на семь килограммов, изменив аэродинамические элементы, части силовой установки и воздуховоды. Также не исключены изменения антикрыльев, особенно торцевых пластин.