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Хонда будет титульным спонсором Гран-при Японии
Хонда ушла из Формулы-1 в качестве поставщика силовых установок в конце прошлого года
Спонсором Гран-при Формулы-1 в Японии вновь выступит компания "Хонда", которой принадлежит трасса Сузука, где проходит гонка. Об этом пишет RaceFans.
"Хонда" официально ушла из Формулы-1 в качестве поставщика силовых установок в конце прошлого года. Однако "Ред Булл" и "Альфа Таури" продолжают использовать свои силовые установки, поставляемые Honda Racing Corporation (HRC).
Ранее "Хонда" была титульным спонсором соревнований в 2018 году. В последний раз гонка проводилась в 2019 году, затем отсутствовала в календаре из-за пандемии коронавируса.
"Для "Хонды" очень приятно стать титульным спонсором Гран-при Японии Формулы-1, который пройдёт на трассе Сузука, отмечающей в этом году своё 60-летие", — сказал исполнительный директор по коммуникациям "Хонды" Кодзи Ватанабе.
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