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Феттель может поучаствовать в тестах Формулы-Е

Автоспорт
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Себастьян заинтересован в защите окружающей среды

Феттель может поучаствовать в тестах Формулы-Е

фото - f1-world.ru

Новина українською

Руководитель команды DS, выступающей в Формуле-Е, Томас Шеваучер рассказал о том, что знаменитый немецкий пилот Себастьян Феттель может протестировать машину его команды с нейтральным выбросом CO2.

"Себастьян очень заинтересован в защите окружающей среды и следит за изменением климата, как и мы в Формуле-Е. В какой степени он заинтересован в продолжении карьеры в Формуле-Е, мы не знаем наверняка. Это не должно быть темой для разговора. Но мы хотели бы дать ему возможность испытать гоночный автомобиль с нейтральным выбросом CO2", — приводит слова Шеваучера Auto Bild.

Ранее экс-пилот Формулы-1, а ныне эксперт Марк Зурер выразил мнение о том, что Себастьян Феттель завершит карьеру по окончании сезона-2022.

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В статье: формула-1 Себастьян Феттель формула-Е
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