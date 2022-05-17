Гасли: На Гран-при Майами в моем болиде была большая дыра в днище

Пилот "Альфа Таури" Пьер Гасли высказался по поводу Гран-при в Майами.

"Я с нетерпением жду начала европейской части сезона, и даже если результат в Майами был не тем, к которому мы стремились, уик-энд принёс нам несколько положительных моментов. Седьмое и девятое места, что стало лучшей квалификацией в этом сезоне. Гонка была сложной, потому что с самого начала у меня была большая дыра в днище и я потерял довольно много прижимной силы, но даже при этом я мог бороться за седьмое или восьмое место с "Альпин", что обнадёживает. На самом деле всё шло неплохо, пока я не столкнулся с Фернандо Алонсо. Это разрушило мою гонку и очень разочаровало, так как до этого момента у нас был хороший уик-энд. Мы заслужили несколько очков, так что это было обидно, но улучшение производительности явно налицо, и нет причин, почему мы не можем добиться хороших результатов в предстоящих гонках.

Теперь мы едем в Барселону, на шестую гонку сезона, где я финишировал девятым в 2020 году и 10-м в прошлом году. Это всегда важный уик-энд, потому что вы получаете чёткое представление о производительности болида и о том, где находится каждая команда по отношению к другим.

Мы знаем, что на этой трассе трудно обгонять, и это останется неизменным, даже с новыми машинами, из-за характера трассы. Но сейчас всё это трудно предсказать, так что давайте подождём и посмотрим, что произойдёт", — приводит слова Гасли пресс-служба "Альфа Таури".