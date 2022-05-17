  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Мейвезер предлагал экс-чемпиону мира провести поединок
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мейвезер предлагал экс-чемпиону мира провести поединок

Автоспорт
(1 голосов)

Но тот отказал

Мейвезер предлагал экс-чемпиону мира провести поединок

фото - boxingscene.com

Новина українською

Экс-чемпион мира в двух категориях британец Амир Хан рассказал, что Флойд Мейвезер-младший предлагал ему провести поединок в Дубае (ОАЭ).

Тем не менее, Хан ответил отказом.

"Флойд сказал мне: “Слушай, мы должны это сделать”. На что я ему ответил: “Братан, завтра я объявлю о завершении карьеры”. Но он продолжил: “Нет, не думаю, что тебе стоит это делать”, – пересказывает Амир. – Однако, когда я говорю, что ухожу, я действительно ухожу. Я не стану менять мнение только потому, что кто-то другой вроде Флойда Мейвезера или Мэнни Пакьяо вдруг решили подраться со мной, после того как долгие годы оставляли меня в стороне, на скамейке запасных. Нет, я буду преследовать собственные интересы и делать то, что лучше для меня".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Флойд Мейвезер Амир Хан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vringe

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде