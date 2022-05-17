Мейвезер предлагал экс-чемпиону мира провести поединок

Экс-чемпион мира в двух категориях британец Амир Хан рассказал, что Флойд Мейвезер-младший предлагал ему провести поединок в Дубае (ОАЭ).

Тем не менее, Хан ответил отказом.

"Флойд сказал мне: “Слушай, мы должны это сделать”. На что я ему ответил: “Братан, завтра я объявлю о завершении карьеры”. Но он продолжил: “Нет, не думаю, что тебе стоит это делать”, – пересказывает Амир. – Однако, когда я говорю, что ухожу, я действительно ухожу. Я не стану менять мнение только потому, что кто-то другой вроде Флойда Мейвезера или Мэнни Пакьяо вдруг решили подраться со мной, после того как долгие годы оставляли меня в стороне, на скамейке запасных. Нет, я буду преследовать собственные интересы и делать то, что лучше для меня".