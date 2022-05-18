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Руководитель Мерседеса: У Ферстапена в этом сезоне самый быстрый болид

Автоспорт
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Руководитель Мерседеса: У Ферстапена в этом сезоне самый быстрый болид

Фото: The Checkered Flag

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Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф высказал мнение, что в нынешнем сезоне Формулы-1 пилоту австрийской команды "Ред Булл" Максу Ферстаппену будет легче показать хороший результат, чем в прошлом году.

"В прошлом году Макс пилотировал более плохую машину, делая это порой агрессивно, и выиграл титул. Теперь в его распоряжении есть самый быстрый болид, и ему всё будет удаваться намного проще", — приводит слова Вольфа издание Sport24 Auto.

После пяти Гран-при Формулы-1 Ферстаппен занимает второе место, имея в активе 85 очков. На счету гонщика "Феррари" Шарля Леклера, возглавляющего рейтинг, 104 балла.

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В статье: Тото Вольфф
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