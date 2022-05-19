Алонсо - Хэмилтону: Добро пожаловать в середину пелотона

Пилот "Альпин" Фернандо Алонсо дал комментарий по поводу гонщика "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона, который в этом сезоне демонстрирует нестабильные результаты.

"Такова природа спорта. Иногда у тебя лучшая машина, иногда не самая лучшая, но всё равно нужно бороться и добиваться прогресса. Льюис едет так же хорошо, как и последние восемь лет. Он доминировал в спорте, побил все рекорды и завоевал 100 с чем-то поул-позиций. А теперь он проезжает мегакруги, как он сказал в Австралии, и отстаёт на одну секунду. Так что да — добро пожаловать в середину пелотона.

Это командный спорт, и мы склонны забывать об этом, особенно когда добиваемся успеха. Мы так счастливы от того, чего добиваемся, что, даже если мы пытаемся поделиться с командой, все заголовки в газетах посвящены гонщику. Такое случилось со мной, когда я выиграл два титула. Я победил Михаэля Шумахера, и это стало большой темой. Но мой болид оказался надёжнее, показывал очень хорошую скорость. Тем не менее в заголовки всё равно попадёт гонщик. С Льюисом то же самое", — приводит слова Алонсо BBC.