В ФИА рассказали, почему количество гонок в Формуле-1 не увеличилось

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем рассказал о том, что деньги не являются причиной задержки планов по увеличению количества спринтерских гонок Формулы-1 в следующем сезоне.

"Я не просил больше денег, но если бы попросил, то хотел бы использовать их правильным образом — вложить в надлежащее регулирование спорта. Мы говорим, что Формула 1 — это вершина, и так оно и есть, поэтому нам в FIA нужны ресурсы для регулирования технической и финансовой стороны спорта, приносящего миллиарды долларов. Нужно уважать это. Нам необходимы возможности для соблюдения этих стандартов.

Я не говорю, что это неправильно. Я говорю, что есть время, чтобы принять решение. Это касается 2023 года, а не этого сезона. Наш дом не горит.

У нас есть то, что называется демократией: Формула-1 имеет право голоса, команды имеют право голоса, я имею право голоса. Если вы говорите, что я не могу воздержаться или взять время на изучение предложений, то вы не даёте мне свободы демократии. Если говорить конкретно о спринтах, то я должен понять, сможет ли моя команда на местах справиться с дополнительной нагрузкой, которую повлекут за собой эти гонки", — приводит слова бен Сулайема Racingnews365.