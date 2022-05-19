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Феррари подаст в ФИА подсчёты расходов всех команд Ф-1

Автоспорт
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Команда хочет, чтобы организация оценила расходы всех команд

Феррари подаст в ФИА подсчёты расходов всех команд Ф-1

Новина українською

"Феррари" в скором времени представит в ФИА досье с расходами каждой команды в начале сезона. Итальянская команда оценит расходы всех команд на уже представленные в нынешнем сезоне обновления.

Досье не следует рассматривать как протест "Феррари" против "Ред Булл". Итальянская команда хочет предоставить федерации новые элементы, чтобы ещё более прямо подчеркнуть расходы различных команд, сообщает Formula1a.uno.

Официальный лимит бюджетов на сезон-2022 установлен в размере $ 140 млн. К этому стоит добавить $ 1,2 млн за каждый Гран-при в дополнение к $ 300 тыс. за каждую спринтерскую гонку.

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В статье: Феррари
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