Двигатель Феррари мощнее Мерседеса на 10,8 л.с

У "Феррари" есть преимущество над основными соперниками по мощности и весу болида, пишет Auto Motor und Sport.

По информации источника, двигатель "Феррари" на 5,4 л.с. мощнее "Хонды", используемой под брендом "Ред Булл" и на 10,8 л.с. мощнее моторов "Мерседеса". Кроме того, как сообщает источник, преимущество итальянской команды в вопросе мощности двигателя может увеличиться.

Напомним, после пяти этапов чемпионата мира лидерство в личном зачёте удерживает пилот "Феррари" Шарль Леклер