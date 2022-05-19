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Двигатель Феррари мощнее Мерседеса на 10,8 л.с
Команда может ещё увеличить свою мощность
Фото: Твиттер Феррари
У "Феррари" есть преимущество над основными соперниками по мощности и весу болида, пишет Auto Motor und Sport.
По информации источника, двигатель "Феррари" на 5,4 л.с. мощнее "Хонды", используемой под брендом "Ред Булл" и на 10,8 л.с. мощнее моторов "Мерседеса". Кроме того, как сообщает источник, преимущество итальянской команды в вопросе мощности двигателя может увеличиться.
Напомним, после пяти этапов чемпионата мира лидерство в личном зачёте удерживает пилот "Феррари" Шарль Леклер
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