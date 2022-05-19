  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Двигатель Феррари мощнее Мерседеса на 10,8 л.с
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Двигатель Феррари мощнее Мерседеса на 10,8 л.с

Автоспорт
(1 голосов)

Команда может ещё увеличить свою мощность

Двигатель Феррари мощнее Мерседеса на 10,8 л.с

Фото: Твиттер Феррари

Новина українською

У "Феррари" есть преимущество над основными соперниками по мощности и весу болида, пишет Auto Motor und Sport.

По информации источника, двигатель "Феррари" на 5,4 л.с. мощнее "Хонды", используемой под брендом "Ред Булл" и на 10,8 л.с. мощнее моторов "Мерседеса". Кроме того, как сообщает источник, преимущество итальянской команды в вопросе мощности двигателя может увеличиться.

Напомним, после пяти этапов чемпионата мира лидерство в личном зачёте удерживает пилот "Феррари" Шарль Леклер

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Феррари
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде