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Шарль Леклер показал лучший результат по итогам первой тренировки Гран-при Испании

Автоспорт
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Шарль Леклер показал лучший результат по итогам первой тренировки Гран-при Испании

Фото: GPToday

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В Барселоне завершилась первая свободная практика Гран-при Испании Формулы-1. Лучший результат по итогам заезда продемонстрировал пилот "Феррари" Шарль Леклер. Второй результат показал его напарник, Карлос Сайнс. Тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен, представляющий "Ред Булл".

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон был шестым.

Формула-1. Гран-при Испании. Первая свободная практика:

1. Шарль Леклер ("Феррари") – 1.19,828

2. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,079

3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,336

4. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,762

5. Фернандо Алонсо ("Альпин") +0,940

6. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,983

7. Ландо Норрис ("Макларен") +1,451

8. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +1,594

9. Даниэль Риккардо ("Макларен") +1,909

10. Юки Цунода ("Альфа Таури") +1,986

11. Эстебан Окон ("Альпин") +2,063

12. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +2,092

13. Роберт Кубица ("Альфа Ромео") +2,147

14. Кевин Магнуссен ("Хаас") +2,261

15. Мик Шумахер ("Хаас") +2,318

16. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") +2,336

17. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +2,786

18. Ник де Врис ("Уильямс") +3,092

19. Николас Латифи ("Уильямс") +3,183

20. Юри Випс ("Ред Булл") +4,310

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В статье: Шарль Леклер
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