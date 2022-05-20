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Шарль Леклер показал лучший результат по итогам первой тренировки Гран-при Испании
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Фото: GPToday
В Барселоне завершилась первая свободная практика Гран-при Испании Формулы-1. Лучший результат по итогам заезда продемонстрировал пилот "Феррари" Шарль Леклер. Второй результат показал его напарник, Карлос Сайнс. Тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен, представляющий "Ред Булл".
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон был шестым.
Формула-1. Гран-при Испании. Первая свободная практика:
1. Шарль Леклер ("Феррари") – 1.19,828
2. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,079
3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,336
4. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,762
5. Фернандо Алонсо ("Альпин") +0,940
6. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,983
7. Ландо Норрис ("Макларен") +1,451
8. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +1,594
9. Даниэль Риккардо ("Макларен") +1,909
10. Юки Цунода ("Альфа Таури") +1,986
11. Эстебан Окон ("Альпин") +2,063
12. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +2,092
13. Роберт Кубица ("Альфа Ромео") +2,147
14. Кевин Магнуссен ("Хаас") +2,261
15. Мик Шумахер ("Хаас") +2,318
16. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") +2,336
17. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +2,786
18. Ник де Врис ("Уильямс") +3,092
19. Николас Латифи ("Уильямс") +3,183
20. Юри Випс ("Ред Булл") +4,310
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