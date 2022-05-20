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Риккардо рассказал, когда завершит карьеру

Автоспорт
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Пока пилот не торопится это делать

Риккардо рассказал, когда завершит карьеру

Фото: Livesport

Новина українською

Пилот "Макларена" Даниэль Риккардо признался, что находится на втором, завершающем этапе карьеры.

"Я определённо нахожусь на втором этапе своей карьеры. Сложно сказать, займёт ли этот этап три года, пять лет или больше, но я точно могу сказать, что не представляю себя в Формуле-1 в 40 лет", — приводит слова Даниэля Риккардо Daily Mail.

Нынешний сезон является для Риккардо вторым в составе "Макларена".

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В статье: Даниэль Риккардо
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