Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Риккардо рассказал, когда завершит карьеру
Пока пилот не торопится это делать
Фото: Livesport
Пилот "Макларена" Даниэль Риккардо признался, что находится на втором, завершающем этапе карьеры.
"Я определённо нахожусь на втором этапе своей карьеры. Сложно сказать, займёт ли этот этап три года, пять лет или больше, но я точно могу сказать, что не представляю себя в Формуле-1 в 40 лет", — приводит слова Даниэля Риккардо Daily Mail.
Нынешний сезон является для Риккардо вторым в составе "Макларена".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Около 1700 украинских солдат вышли с Азовстали – британская разведка
- Утренняя тревога: над столицей в Киеве пролетали ракеты, есть информация о взрывах
- Стала известна оценка Миколенко за матч против Кристал Пэлас
- Алонсо - Хэмилтону: Добро пожаловать в середину пелотона
- В США выпустили комикс про путь Владимира Зеленского. ФОТО
- Легендарный голливудский актер продает свой роскошный автомобиль для помощи Украине. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet