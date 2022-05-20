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Болид Ред Булл стал легче на 5 кг
Команда не выбывает из гонки за титул
https://the-race.com
Болид "Ред Булл" благодаря пакету обновлений, привезённому на Гран-при Испании, потерял в весе около пяти килограммов, сообщает журналист Эрик ван Харен в своих социальных сетях. "Ред Булл" сумел не отстать от машин главных конкурентов — "Феррари" — в вопросе уменьшения веса. Ранее источники сообщали, что машины итальянского коллектива стали также легче ещё на пять килограммов.
Напомним, после пяти этапов чемпионата мира лидерство в личном зачёте удерживает пилот "Феррари" Шарль Леклер, опережающий Макса Ферстаппена из "Ред Булл" на 19 очков.
В Кубке конструкторов также лидирует "Феррари", "Ред Булл" располагается на второй строчке.
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