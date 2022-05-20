Болид Ред Булл стал легче на 5 кг

Болид "Ред Булл" благодаря пакету обновлений, привезённому на Гран-при Испании, потерял в весе около пяти килограммов, сообщает журналист Эрик ван Харен в своих социальных сетях. "Ред Булл" сумел не отстать от машин главных конкурентов — "Феррари" — в вопросе уменьшения веса. Ранее источники сообщали, что машины итальянского коллектива стали также легче ещё на пять килограммов.

Напомним, после пяти этапов чемпионата мира лидерство в личном зачёте удерживает пилот "Феррари" Шарль Леклер, опережающий Макса Ферстаппена из "Ред Булл" на 19 очков.

В Кубке конструкторов также лидирует "Феррари", "Ред Булл" располагается на второй строчке.