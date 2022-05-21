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Квалификация Гран-при Испании. У Леклера уже 4 поул-позиция, Шумахер впервые начнет в топ-10

Автоспорт
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Ферстаппен – второй, Сайнц – третий

Квалификация Гран-при Испании. У Леклера уже 4 поул-позиция, Шумахер впервые начнет в топ-10

Фото: F1

UA-Футбол
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Завершилась квалификация предстоящего Гран-при Испании, которое пройдет в Барселоне завтра. Лучшее время показал пилот "Феррари" Шарль Леклер, его партнер по команде Карлос Сайнц – третий. Также в топ-3 попал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Для Леклера это уже 4 поул в сезоне.

Что примечательно, оба пилота команды "Хаас" впервые начнут гонку в топ-10. Более того, для Мика Шумахера это будет первый старт в верхней половине в карьере.

Результаты квалификации Гран-при Испании:

1. Шарль Леклер - "Феррари"

2. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"

3. Карлос Сайнс - "Феррари"

4. Джордж Расселл - "Мерседес"

5. Серхио Перес - "Ред Булл"

6. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"

7. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"

8. Кевин Магнуссен - "Хаас"

9. Даниэль Риккардо - "МакЛарен"

10. Мик Шумахер - "Хаас"

11. Ландо Норрис - "МакЛарен"

12. Эстебан Окон - "Альпин"

13. Юки Цунода - "Альфа-Таури"

14. Пьер Гасли - "Альфа-Таури"

15. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"

16. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"

17. Фернандо Алонсо - "Альпин"

18. Ланс Стролл - "Астон Мартин"

19. Алекс Албон - "Уильямс"

20. Николас Латифи - "Уильямс"

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В статье: формула-1 Феррари Макс Ферстаппен Карлос Сайнс Шарль Леклер Мик Шумахер Гран-при Испании Хаас
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