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Квалификация Гран-при Испании. У Леклера уже 4 поул-позиция, Шумахер впервые начнет в топ-10
Ферстаппен – второй, Сайнц – третий
Фото: F1
Завершилась квалификация предстоящего Гран-при Испании, которое пройдет в Барселоне завтра. Лучшее время показал пилот "Феррари" Шарль Леклер, его партнер по команде Карлос Сайнц – третий. Также в топ-3 попал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Для Леклера это уже 4 поул в сезоне.
Что примечательно, оба пилота команды "Хаас" впервые начнут гонку в топ-10. Более того, для Мика Шумахера это будет первый старт в верхней половине в карьере.
Результаты квалификации Гран-при Испании:
1. Шарль Леклер - "Феррари"
2. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"
3. Карлос Сайнс - "Феррари"
4. Джордж Расселл - "Мерседес"
5. Серхио Перес - "Ред Булл"
6. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"
7. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"
8. Кевин Магнуссен - "Хаас"
9. Даниэль Риккардо - "МакЛарен"
10. Мик Шумахер - "Хаас"
11. Ландо Норрис - "МакЛарен"
12. Эстебан Окон - "Альпин"
13. Юки Цунода - "Альфа-Таури"
14. Пьер Гасли - "Альфа-Таури"
15. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"
16. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"
17. Фернандо Алонсо - "Альпин"
18. Ланс Стролл - "Астон Мартин"
19. Алекс Албон - "Уильямс"
20. Николас Латифи - "Уильямс"
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