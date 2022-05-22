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Формула-1. Стартовый порядок гонки Гран-при Испании
Скоро гонка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 22 мая, состоится гонка очередного этапа Формулы-1 Гран-при Испании. Вашему вниманию стартовый прокол заезда.
Напомним, что гонка начнется в 16.00 по киевскому времени.
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