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Гран-при Испании. Ферстаппен – первый, Сайнц – четвертый, Леклер сошел

Автоспорт
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Феррари упускают лидерство в Кубке конструкторов

Гран-при Испании. Ферстаппен – первый, Сайнц – четвертый, Леклер сошел

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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Завершилось Гран-при Испании. Прошлогодний чемпион Формулы-1, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен занял первое место. Это уже четвертая победа нидерландца в гонке в этом сезоне. Его партнер по команде Серхио Перес пришел вторым.

Главный соперник Ферстаппена в Кубке пилотов, водитель "Феррари" Шарль Леклер сошел с гонки впервые в сезоне. Его партнер по команде Карлос Сайнц финишировал лишь четвертым. Третьим и пятым стали пилоты "Мерседес" Расселл и Хэмилтон.

Гран-при Испании.

1. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"

2. Серхио Перес - "Ред Булл"

3. Джордж Расселл - "Мерседес"

4. Карлос Сайнс - "Феррари"

5. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"

6. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"

7. Эстебан Окон - "Альпин"

8. Ландо Норрис - "МакЛарен"

9. Фернандо Алонсо - "Альпин"

10. Юки Цунода - "Альфа Таури"

11. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"

12. Даниэль Риккардо - "МакЛарен"

13. Пьер Гасли - "Альфа Таури"

14. Мик Шумахер - "Хаас"

15. Ланс Стролл - "Астон Мартин"

16. Николас Латифи - "Уильямс"

17. Кевин Магнуссен - "Хаас"

18. Алекс Албон - "Уильямс"

Не финишировали:

Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"

Шарль Леклер - "Феррари"

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В статье: формула-1 Феррари Ред Булл Макс Ферстаппен Шарль Леклер Гран-при Испании
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