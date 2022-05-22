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Гран-при Испании. Ферстаппен – первый, Сайнц – четвертый, Леклер сошел
Феррари упускают лидерство в Кубке конструкторов
Фото: Getty Images
Завершилось Гран-при Испании. Прошлогодний чемпион Формулы-1, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен занял первое место. Это уже четвертая победа нидерландца в гонке в этом сезоне. Его партнер по команде Серхио Перес пришел вторым.
Главный соперник Ферстаппена в Кубке пилотов, водитель "Феррари" Шарль Леклер сошел с гонки впервые в сезоне. Его партнер по команде Карлос Сайнц финишировал лишь четвертым. Третьим и пятым стали пилоты "Мерседес" Расселл и Хэмилтон.
Гран-при Испании.
1. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"
2. Серхио Перес - "Ред Булл"
3. Джордж Расселл - "Мерседес"
4. Карлос Сайнс - "Феррари"
5. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"
6. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"
7. Эстебан Окон - "Альпин"
8. Ландо Норрис - "МакЛарен"
9. Фернандо Алонсо - "Альпин"
10. Юки Цунода - "Альфа Таури"
11. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"
12. Даниэль Риккардо - "МакЛарен"
13. Пьер Гасли - "Альфа Таури"
14. Мик Шумахер - "Хаас"
15. Ланс Стролл - "Астон Мартин"
16. Николас Латифи - "Уильямс"
17. Кевин Магнуссен - "Хаас"
18. Алекс Албон - "Уильямс"
Не финишировали:
Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"
Шарль Леклер - "Феррари"
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