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Фернандо Алонсо ведет переговоры о продлении контракта Астон Мартин
Пилот останется в команде
Пилот "Альпин" Фернандо Алонсо начал переговоры с командой по поводу нового контракта во время Гран-при Испании, сообщает La Gazzetta dello Sport. Также испанец ведёт переговоры с "Астон Мартин".
"Когда Флавио Бриаторе появился в паддоке в субботу, мы начали предполагать, что что-то происходит", — сообщает источник.
После шести этапов нынешнего сезона испанский гонщик занимает 15-е место в зачёте пилотов.
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