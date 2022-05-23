Фернандо Алонсо ведет переговоры о продлении контракта Астон Мартин

Пилот "Альпин" Фернандо Алонсо начал переговоры с командой по поводу нового контракта во время Гран-при Испании, сообщает La Gazzetta dello Sport. Также испанец ведёт переговоры с "Астон Мартин".

"Когда Флавио Бриаторе появился в паддоке в субботу, мы начали предполагать, что что-то происходит", — сообщает источник.

После шести этапов нынешнего сезона испанский гонщик занимает 15-е место в зачёте пилотов.