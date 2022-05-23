Себастьяна Феттеля обокрали в Барселоне

Четырёхкратный чемпион мира, пилот "Астон Мартин" Себастьян Феттель стал жертвой воров в Барселоне, пишет GPFans.

По информации источника, злоумышленники украли рюкзак из машины Себастьяна Феттеля, припаркованной около его отеля.

Себастьян Феттель самостоятельно попробовал отследить грабителей при помощи GPS — в рюкзаке находились наушники Apple, принадлежавшие Феттелю. Себастьян проследовал до точки GPS на своём электроскутере, однако по приезде немцу удалось обнаружить на месте только наушники, которые воры предусмотрительно оставили, забрав с собой рюкзак.

Местная полиция начала расследование инцидента.