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Себастьяна Феттеля обокрали в Барселоне

Автоспорт
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Полиция уже ищет воров

Себастьяна Феттеля обокрали в Барселоне

фото - f1-world.ru

Новина українською

Четырёхкратный чемпион мира, пилот "Астон Мартин" Себастьян Феттель стал жертвой воров в Барселоне, пишет GPFans.

По информации источника, злоумышленники украли рюкзак из машины Себастьяна Феттеля, припаркованной около его отеля.

Себастьян Феттель самостоятельно попробовал отследить грабителей при помощи GPS — в рюкзаке находились наушники Apple, принадлежавшие Феттелю. Себастьян проследовал до точки GPS на своём электроскутере, однако по приезде немцу удалось обнаружить на месте только наушники, которые воры предусмотрительно оставили, забрав с собой рюкзак.

Местная полиция начала расследование инцидента.

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В статье: Себастьян Феттель
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