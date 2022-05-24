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Хельмут Марко: Мерседес пока не является серьёзным соперником
Немецкая команда проводит далеко не лучший свой сезон
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Спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко считает, что "Мерседес" на данный момент не способен конкурировать с лидерами чемпионата.
"Мерседес" пока не является серьёзным соперником — это было видно, когда Серхио Перес легко прошёл Расселла. Но они становятся всё ближе. И, возможно, это произойдёт даже быстрее, чем нам хотелось бы", — приводит слова Марко GPFans.
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