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Хельмут Марко: Мерседес пока не является серьёзным соперником

Автоспорт
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Немецкая команда проводит далеко не лучший свой сезон

Хельмут Марко: Мерседес пока не является серьёзным соперником

https://the-race.com

Новина українською

Спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко считает, что "Мерседес" на данный момент не способен конкурировать с лидерами чемпионата.

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"Мерседес" пока не является серьёзным соперником — это было видно, когда Серхио Перес легко прошёл Расселла. Но они становятся всё ближе. И, возможно, это произойдёт даже быстрее, чем нам хотелось бы", — приводит слова Марко GPFans.

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В статье: Ред Булл Хельмут Марко
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