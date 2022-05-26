Бывший владелец Формулы-1 был задержан в аэропорту Виракопус

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун был арестован в аэропорту Виракопус, Сан-Паулу, за незаконное ношение оружия. Об этом пишет Reuters.

Оружие было обнаружено, когда его сумка проходила через контроль. Он готовился сесть на частный рейс в Швейцарию. Сообщается, что у бывшего владельца "Королевских гонок" был обнаружен пистолет.

Признав, что пистолет принадлежит ему, 91-летний Экклстоун заявил, что не знал о его нахождении в багаже. Экклстоун заплатил залог, и ему было разрешено завершить своё путешествие в Швейцарию.