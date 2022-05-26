Стали известны планы Феррари по модернизации машин

Итальянский журналист Джулиано Дукесса в своих социальных сетях поделился информацией о планах модернизации машин "Феррари" на сезон-2022.

По информации источника, на этап в Азербайджане команда привезёт мелкие обновления, связанные с характеристиками трассы. К Гран-при Канады итальянская команда привезёт обновления в области аэродинамики, однако они будут небольшими. Два же больших пакета обновлений будут подготовлены итальянцами к Гран-при Великобритании и Гран-при Бельгии.

На Гран-при Испании "Феррари" упустила лидерство в обоих зачётах. В Кубке конструкторов теперь лидирует "Ред Булл", опережая "Феррари" на 26 очков, а в личном зачёте на первой позиции находится Макс Ферстаппен, на шесть очков опережая Шарля Леклера.