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Гран-при Монако. Леклер - лучший на первой тренировке, Хэмилтон - десятый

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Пилот "Феррари" был быстрее всех

Гран-при Монако. Леклер - лучший на первой тренировке, Хэмилтон - десятый

Фото: GPToday

Новина українською

На городской трассе Монте-Карло завершилась первая тренировка Гран-при Монако.

Лучшее время по её итогам продемонстрировал гонщик команды "Феррари" Шарль Леклер. Второе место занял пилот "Ред Булл" Серхио Перес.

Топ-3 замкнул напарник Леклера Карлос Сайнс.

Макс Ферстаппен из "Ред Булл" показал четвёртое время.

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон был десятым.

Гран-при Монако. Леклер - лучший на первой тренировке, Хэмилтон - десятый - изображение 1

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В статье: формула-1 Феррари Шарль Леклер
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