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Гран-при Монако. Леклер - лучший на первой тренировке, Хэмилтон - десятый
Пилот "Феррари" был быстрее всех
Фото: GPToday
На городской трассе Монте-Карло завершилась первая тренировка Гран-при Монако.
Лучшее время по её итогам продемонстрировал гонщик команды "Феррари" Шарль Леклер. Второе место занял пилот "Ред Булл" Серхио Перес.
Топ-3 замкнул напарник Леклера Карлос Сайнс.
Макс Ферстаппен из "Ред Булл" показал четвёртое время.
Семикратный чемпион Формулы-1 пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон был десятым.
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