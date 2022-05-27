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Мик Шумахер может заменить Феттеля в Астон Мартин

Автоспорт
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Неожиданно

Мик Шумахер может заменить Феттеля в Астон Мартин

Фото: Getty Images

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Пилот команды "Хаас" Мик Шумахер может сменить гонщика Себастьяна Феттеля в "Астон Мартин", сообщает Motosport Italia.

По информации источника, решение связано с известной фамилией 23-летнего гонщика, а также с немецким гражданством Шумахера, так как руководство компании намерено выйти на немецкий рынок.

Еще одним кандидатом называют гонщика "Альпин" Фернандо Алонсо

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