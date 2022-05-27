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На болидах Макларена будет присутствовать логотип легенды Формулы-1
Он навсегда останется в сердцах болельщиков Формулы-1
Логотип трёхкратного чемпиона Формулы-1 легендарного бразильского гонщика Айртона Сенны будет присутствовать на болидах команды "Макларен", начиная с Гран-при Монако.
Долгое время логотип Сенны располагался на авто "Уильямса". Однако в этом году новые владельцы решили его убрать.
"Айртон Сенна был и всегда будет легендой "Макларена". Его выступления за "Макларен" принесли ему три титула чемпиона мира и укрепили его статус в качестве одного из величайших гонщиков Формулы-1.
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