Леклер показал лучший результат по итогам второй тренировки Гран-при Монако

На городской трассе Монте-Карло завершилась вторая тренировка Гран-при Монако. Лучшее время по её итогам продемонстрировал гонщик команды "Феррари" Шарль Леклер. Второе место занял его напарник Карлос Сайнс, третьим стал пилот "Ред Булл" Серхио Перес.

Макс Ферстаппен из "Ред Булл" показал четвёртое время. Семикратный чемпион Формулы-1 пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон остался 12-м.

Заезды прерывались красными флагами из-за того, что гонщик "Макларена" Даниэль Риккардо разбил машину в 15-м повороте.

Формула-1. Гран-при Монако. Вторая тренировка:

1. Шарль Леклер ("Феррари") – 1.12,656

2. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,044

3. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,379

4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,447

5. Ландо Норрис ("Макларен") +0,638

6. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,750

7. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +0,980

8. Фернандо Алонсо ("Альпин") +1,256

9. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") +1,403

10. Юки Цунода ("Альфа Таури") +1,478

11. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,583

12. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +1,611

13. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +1,812

14. Алекс Албон ("Уильямс") +1,830

15. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +1,869

16. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1,967

17. Мик Шумахер ("Хаас") +2,238

18. Эстебан Окон ("Альпин") +2,560

19. Николас Латифи ("Уильямс") +3,620

20. Даниэль Риккардо ("Макларен") – без времени.