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Даниэль Риккардо попал в аварию на Гран-при Монако

Автоспорт
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Пилот уже прокомментировал сложившеюся ситуацию

Даниэль Риккардо попал в аварию на Гран-при Монако

Фото: Livesport

Новина українською

Пилот "Макларена" Даниэль Риккардо прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Монако и высказался о своей аварии во второй сессии свободных заездов.

"Я осознавал происходящее и делал всё, чтобы сохранить машину, но начал её терять ещё в 13-м повороте. Я мог чувствовать, что машина начинает выходить из-под моего контроля, — было немного странно. Обычно ты что-то задеваешь уже в 14-м повороте, если действуешь слишком "жадно"…

Мы действовали агрессивно с некоторыми настройками, мы попробовали, но, вероятно, переборщили в паре областей. Я сделал всё возможное, чтобы спасти машину, но не смог. Знаю, что парни её починят. Да, мы пропустили целую сессию, но я в порядке, мы будем готовы", — приводит слова Риккардо GPFans.

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В статье: Даниэль Риккардо
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