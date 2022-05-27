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Ферстаппен указал на недостатки болида, над которыми команде нужно поработать

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Макс рассказал, что инженеры пробовали несколько различных вещей в настройках

Ферстаппен указал на недостатки болида, над которыми команде нужно поработать

Фото: Getty Images

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Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Монако.

"Мы попробовали ряд различных вещей в настройках, чтобы посмотреть, как себя будет вести машина. В первой тренировке её поведение нравилось мне больше, чем во второй. Если мы добьёмся более удачного баланса, то сможем сильнее атаковать в поворотах и тогда, разумеется, время на круге станет лучше.

Очевидно, что в сравнении с "Феррари" нам ещё нужно найти некоторую скорость, так что теперь всё зависит от уточнения настроек и поиска баланса. Ощущения от трассы в этом году иные с новыми машинами. Они немного тяжелее и медленнее, и ты сильнее ощущаешь неровности, так как подвеска жёстче. Плюс сама езда здесь очень хаотичная. Не могу дождаться квалификации", — приводит слова Ферстаппена пресс-служба его команды.

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В статье: Ред Булл Макс Ферстаппен
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