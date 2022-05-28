Квалификация Гран-при Монако. У Леклера – пятый поул в сезоне. Ферстаппен – лишь четвертый

Завершилась квалификация Гран-при Монако. Лучшее время на треке показал местный гонщик, пилот "Феррари" Шарль Леклер. Вторым завтра будет стартовать его партнер по команде – испанец Карлос Сайнц.

Главный соперник Леклера – Макс Ферстаппен из "Ред Булл" – занял лишь четвертое место в квалификации. Он уступил даже своему партнеру по команде Серхио Пересу.

Для Шарля Леклера это уже пятая поул-позиция в этом сезоне. Примечательно, что первые две принесли ему победы в гран-при, а две последние гонки, на которых он стартовал первым, Леклер проиграл Ферстаппену.

Квалификация Гран-при Монако:

1. Шарль Леклер - "Феррари"

2. Карлос Сайнс - "Феррари"

3. Серхио Перес - "Ред Булл"

4. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"

5. Ландо Норрис - "МакЛарен"

6. Джордж Расселл - "Мерседес"

7. Фернандо Алонсо - "Альпин"

8. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"

9. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"

10. Эстебан Окон - "Альпин"

11. Юки Цунода - "Альфа Таури"

12. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"

13. Кевин Магнуссен - "Хаас"

14. Даниэль Риккардо - "МакЛарен"

15. Мик Шумахер - "Хаас"

16. Алекс Албон - "Уильямс"

17. Пьер Гасли - "Альфа Таури"

18. Ланс Стролл - "Астон Мартин"

19. Николас Латифи - "Уильямс"

20. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"