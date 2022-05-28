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Квалификация Гран-при Монако. У Леклера – пятый поул в сезоне. Ферстаппен – лишь четвертый
Карлос Сайнц – второй, Серхио Перес – третий
Фото: Getty Images
Завершилась квалификация Гран-при Монако. Лучшее время на треке показал местный гонщик, пилот "Феррари" Шарль Леклер. Вторым завтра будет стартовать его партнер по команде – испанец Карлос Сайнц.
Главный соперник Леклера – Макс Ферстаппен из "Ред Булл" – занял лишь четвертое место в квалификации. Он уступил даже своему партнеру по команде Серхио Пересу.
Для Шарля Леклера это уже пятая поул-позиция в этом сезоне. Примечательно, что первые две принесли ему победы в гран-при, а две последние гонки, на которых он стартовал первым, Леклер проиграл Ферстаппену.
Квалификация Гран-при Монако:
1. Шарль Леклер - "Феррари"
2. Карлос Сайнс - "Феррари"
3. Серхио Перес - "Ред Булл"
4. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"
5. Ландо Норрис - "МакЛарен"
6. Джордж Расселл - "Мерседес"
7. Фернандо Алонсо - "Альпин"
8. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"
9. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"
10. Эстебан Окон - "Альпин"
11. Юки Цунода - "Альфа Таури"
12. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"
13. Кевин Магнуссен - "Хаас"
14. Даниэль Риккардо - "МакЛарен"
15. Мик Шумахер - "Хаас"
16. Алекс Албон - "Уильямс"
17. Пьер Гасли - "Альфа Таури"
18. Ланс Стролл - "Астон Мартин"
19. Николас Латифи - "Уильямс"
20. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"
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