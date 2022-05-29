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Формула-1. Стартовый порядок гонки Гран-при Монако

Автоспорт
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Формула-1. Стартовый порядок гонки Гран-при Монако

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 29 мая, состоится гонка очередного этапа Формулы-1 Гран-при Монако. Вашему вниманию стартовый протокол заезда, который начнется в 16:00 по киевскому времени.

Формула-1. Стартовый порядок гонки Гран-при Монако - изображение 1

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В статье: формула-1 Гран-при Монако
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