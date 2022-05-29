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Сын Михаэля Шумахера попал в жуткую аварию в гонке Ф1. Мик разбил болид надвое

Автоспорт
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Пилот чудом уцелел

Сын Михаэля Шумахера попал в жуткую аварию в гонке Ф1. Мик разбил болид надвое

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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Гран-при Монако было остановлено красными флагами из-за происшествия на трассе. Пилот команды "Хаас" Мик Шумахер врезался в заградительные барьеры и разбил болид на две части.

Гонщик сообщил, что с ним все в порядке, и что он цел и здоров. После инцидента на трек выехала машина безопасности и гонка была приостановлена красными флагами.

Другой пилот команды "Хаас", Кевин Магнуссен, сошел с гонки еще раньше, до происшествия с Шумахером. Команда "Хаас" до начала гонки шла восьмой в Кубке конструкторов с 15 очками.

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В статье: формула-1 Кевин Магнуссен Мик Шумахер Гран-при Монако Хаас
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