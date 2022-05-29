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Сын Михаэля Шумахера попал в жуткую аварию в гонке Ф1. Мик разбил болид надвое
Пилот чудом уцелел
Фото: Getty Images
Гран-при Монако было остановлено красными флагами из-за происшествия на трассе. Пилот команды "Хаас" Мик Шумахер врезался в заградительные барьеры и разбил болид на две части.
⚠️ SAFETY CAR ⚠️— Formula 1 (@F1) May 29, 2022
Mick Schumacher walks away from his car after crashing into the barriers at the Swimming Pool section #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/yHQszKxGpg
Гонщик сообщил, что с ним все в порядке, и что он цел и здоров. После инцидента на трек выехала машина безопасности и гонка была приостановлена красными флагами.
Другой пилот команды "Хаас", Кевин Магнуссен, сошел с гонки еще раньше, до происшествия с Шумахером. Команда "Хаас" до начала гонки шла восьмой в Кубке конструкторов с 15 очками.
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