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Гран-при Монако. Серхио Перес победил впервые в сезоне, Ферстаппен третий, Леклер – четвертый
Оба пилота Хаас сошли
Фото: Getty Images
Завершилось Гран-при Монако. Победителем гонки стал мексиканский пилот "Ред Булл" Серхио Перес. Для него это золото стало первым в сезоне и всего лишь третьим в карьере в Формуле-1.
Его партнер по команде, нидерландец Макс Ферстаппен, лидирующий в Кубке пилотов, пришел лишь третьим в Монако. Главный соперник Ферстаппена, пилот "Феррари" Шарль Леклер, не смог занять призовое место, финишировав лишь четвертым. Вторым стал другой пилот "Феррари" Карлос Сайнц.
Результаты Гран-при Монако:
1. Серхио Перес - "Ред Булл"
2. Карлос Сайнс - "Феррари"
3. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"
4. Шарль Леклер - "Феррари"
5. Джордж Расселл - "Мерседес"
6. Ландо Норрис - "МакЛарен"
7. Фернандо Алонсо - "Альпин"
8. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"
9. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"
10. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"
11. Пьер Гасли - "Альфа Таури"
12. Эстебан Окон - "Альпин"
13. Даниэль Риккардо - "МакЛарен"
14. Ланс Стролл - "Астон Мартин"
15. Николас Латифи - "Уильямс"
16. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"
17. Юки Цунода - "Альфа Таури"
Не финишировали:
Алекс Албон - "Уильямс"
Мик Шумахер - "Хаас"
Кевин Магнуссен - "Хаас"
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