Гран-при Монако. Серхио Перес победил впервые в сезоне, Ферстаппен третий, Леклер – четвертый

Завершилось Гран-при Монако. Победителем гонки стал мексиканский пилот "Ред Булл" Серхио Перес. Для него это золото стало первым в сезоне и всего лишь третьим в карьере в Формуле-1.

Его партнер по команде, нидерландец Макс Ферстаппен, лидирующий в Кубке пилотов, пришел лишь третьим в Монако. Главный соперник Ферстаппена, пилот "Феррари" Шарль Леклер, не смог занять призовое место, финишировав лишь четвертым. Вторым стал другой пилот "Феррари" Карлос Сайнц.

Результаты Гран-при Монако:

1. Серхио Перес - "Ред Булл"

2. Карлос Сайнс - "Феррари"

3. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"

4. Шарль Леклер - "Феррари"

5. Джордж Расселл - "Мерседес"

6. Ландо Норрис - "МакЛарен"

7. Фернандо Алонсо - "Альпин"

8. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"

9. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"

10. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"

11. Пьер Гасли - "Альфа Таури"

12. Эстебан Окон - "Альпин"

13. Даниэль Риккардо - "МакЛарен"

14. Ланс Стролл - "Астон Мартин"

15. Николас Латифи - "Уильямс"

16. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"

17. Юки Цунода - "Альфа Таури"

Не финишировали:

Алекс Албон - "Уильямс"

Мик Шумахер - "Хаас"

Кевин Магнуссен - "Хаас"