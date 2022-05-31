Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уайлдер высказался о завершении карьеры
Уайлдер не собирается уходить из бокса
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе американский боксёр Деонтей Уайлдер заявил, что не планирует завершать карьеру.
"Я не могу остановиться сейчас. Я должен продолжать моё путешествие. Я вас очень люблю, ребята. Нельзя заканчивать вот так. Это приключение продолжается.
Я доказал, что бокс даёт наслаждение и ожидание американского чемпиона. Как только его не будет, бокс умрёт. Я — живое доказательство. Я слышу пожелания болельщиков, их требования. Об этом говорят все, от бездомных до миллионеров. Американский тяжеловес делает дивизион интереснее и ярче, верьте мне", — сказал Уайлдер во время открытия статуи в его родном городе Тускалуза (штат Алабама, США).
Популярное сейчас
- Шотландия - Украина: где и когда смотреть матч отбора на Чемпионат мира-2022
- Коваленко озвучил условие для своего возможного возвращения в Шахтер
- Трансфер Мудрика под угрозой, скандал в Баварии, интерес к Зинченко. Главные новости за 30 мая
- Хэмилтон: Именно такую гонку я и ожидал в Монако
- Мерсисайдские красотки. Невероятные жены и девушки футболистов Ливерпуля. ФОТО
- Сине-желтый плейлист. Песни, ставшие символами войны Украины за независимость