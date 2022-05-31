Уайлдер высказался о завершении карьеры

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе американский боксёр Деонтей Уайлдер заявил, что не планирует завершать карьеру.

"Я не могу остановиться сейчас. Я должен продолжать моё путешествие. Я вас очень люблю, ребята. Нельзя заканчивать вот так. Это приключение продолжается.

Я доказал, что бокс даёт наслаждение и ожидание американского чемпиона. Как только его не будет, бокс умрёт. Я — живое доказательство. Я слышу пожелания болельщиков, их требования. Об этом говорят все, от бездомных до миллионеров. Американский тяжеловес делает дивизион интереснее и ярче, верьте мне", — сказал Уайлдер во время открытия статуи в его родном городе Тускалуза (штат Алабама, США).