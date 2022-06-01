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Стала известна зарплата Переса по новому контракту с Ред Булл
Мексиканец получит прибавку к зарплате
Фото: Planet F1
Пилот команды "Ред Булл" Серхио Перес будет зарабатывать 10 млн долларов в год согласно новому контракту, сообщает RacingNews365.
По информации источника, оклад мексиканского гонщика в ближайшие годы увеличится на 25% - с 8 млн до 10 млн долларов в год.
Напомним, что о новом конракте Переса с "Ред Булл" было оглашено после Гран-при Монако, в котором мексиканец одержал победу. Новое соглашение рассчитано до 2024-го года.
Серхио Перес занимает третье место в общем зачете текущего сезона, отставая от напарника по команде Макса Ферстаппена на 15 очков.
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