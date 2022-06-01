Стала известна зарплата Переса по новому контракту с Ред Булл

Пилот команды "Ред Булл" Серхио Перес будет зарабатывать 10 млн долларов в год согласно новому контракту, сообщает RacingNews365.

По информации источника, оклад мексиканского гонщика в ближайшие годы увеличится на 25% - с 8 млн до 10 млн долларов в год.

Напомним, что о новом конракте Переса с "Ред Булл" было оглашено после Гран-при Монако, в котором мексиканец одержал победу. Новое соглашение рассчитано до 2024-го года.

Серхио Перес занимает третье место в общем зачете текущего сезона, отставая от напарника по команде Макса Ферстаппена на 15 очков.