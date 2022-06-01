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Вольфф: Льюис не мог обогнать в Монако, трассу надо переделать

Автоспорт
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Босс "Мерседес" считает, что на трассе в Монако невозможно обгонять

Вольфф: Льюис не мог обогнать в Монако, трассу надо переделать

Новина українською

Босс "Мерседес" Тото Вольфф пришел к очень важным выводам по итогам гонки, в которой его команда впервые за много лет боролась в середине пелотона.

"Мы увидели еще одно свидетельство, что в Монако все решает позиция на трассе. Пять секунд разницы - это практически машина Формулы 2. С этим надо разобраться.

Это фантастическая трасса, каждый приезд сюда становится праздником, но нам, пожалуй, стоит присмотреться к конфигурации. Не должно быть так, что вы на пять секунд быстрее, но все равно не можете обогнать.

Но если говорить о конфигурации, тут желательно подумать. Не знаю, как еще можно ехать по этим улицам. В тоннеле и так высокая скорость. Сложно сказать, что тут можно сделать.

Возможно, стоит отказаться от шиканы после тоннеля и продлить прямую. Но тогда перед поворотом Табак скорость будет слишком высокой… Может, стоит добавить там что-то для замедления… Но это лучше обсуждать с архитекторами трасс", - сказал Вольфф.

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В статье: формула-1 Мерседес Льюис Хэмилтон Тото Вольфф
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