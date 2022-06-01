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Руководитель Астон Мартин высказался о будущем Феттеля в команде

Автоспорт
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Уйдет или нет

Руководитель Астон Мартин высказался о будущем Феттеля в команде

Фото: Planet F1

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Руководитель "Астон Мартин" Майк Крак высказался о будущем пилота Себастьяна Феттеля в команде.

"По многим моментам очевидно, что задор Феттеля никуда не делся. И как же здорово он выступил в Монако — с самого первого круга! Так что наша цель на оставшуюся часть сезона заключается в том, чтобы продолжать создавать для него условия, чтобы он в конечном счёте смог использовать по максимуму свой талант. Когда в команде есть кто-то вроде Себастьяна, то главное — попытаться удержать его", — приводит слова Крака RTL.de.

Ранее Феттель говорил, что пока не думает над этим вопросом, при этом давал понять, что на его позицию повлияет дальнейшее выступление в нынешнем сезоне

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В статье: Себастьян Феттель Астон Мартин
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