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Руководитель Астон Мартин высказался о будущем Феттеля в команде
Уйдет или нет
Фото: Planet F1
Руководитель "Астон Мартин" Майк Крак высказался о будущем пилота Себастьяна Феттеля в команде.
"По многим моментам очевидно, что задор Феттеля никуда не делся. И как же здорово он выступил в Монако — с самого первого круга! Так что наша цель на оставшуюся часть сезона заключается в том, чтобы продолжать создавать для него условия, чтобы он в конечном счёте смог использовать по максимуму свой талант. Когда в команде есть кто-то вроде Себастьяна, то главное — попытаться удержать его", — приводит слова Крака RTL.de.
Ранее Феттель говорил, что пока не думает над этим вопросом, при этом давал понять, что на его позицию повлияет дальнейшее выступление в нынешнем сезоне
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