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Леброн Джеймс - Хэмилтону: Становитесь легендарными

Автоспорт
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Баскетболист верит в успехи Мерседеса

Леброн Джеймс - Хэмилтону: Становитесь легендарными

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс разместил новый пост в своих социальных сетях, обратившись к пилоту "Мерседеса" Льюису Хэмилтону.

"Становитесь легендарными. Рад был повидаться с тобой, брат", — написал Леброн, добавив совместную фотографию с Хэмилтоном.

Хэмилтон — семикратный чемпион мира Формулы-1, ещё дважды он становился вице-чемпионом. С 2007 по 2012 год Льюис выступал в составе "Макларена", после чего перешёл в "Мерседес", где выиграл шесть титулов.

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В статье: ЛеБрон Джеймс Льюис Хэмилтон
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