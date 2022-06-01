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Леброн Джеймс - Хэмилтону: Становитесь легендарными
Баскетболист верит в успехи Мерседеса
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс разместил новый пост в своих социальных сетях, обратившись к пилоту "Мерседеса" Льюису Хэмилтону.
"Становитесь легендарными. Рад был повидаться с тобой, брат", — написал Леброн, добавив совместную фотографию с Хэмилтоном.
Хэмилтон — семикратный чемпион мира Формулы-1, ещё дважды он становился вице-чемпионом. С 2007 по 2012 год Льюис выступал в составе "Макларена", после чего перешёл в "Мерседес", где выиграл шесть титулов.
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